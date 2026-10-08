В США средняя цена бензина снизилась вторую неделю подряд, но все еще держится на самом высоком уровне для октября. По состоянию на четверг она составляла $4,36 за галлон, что примерно на 5 центов меньше, чем неделей ранее, сообщает OilPrice. Год назад средняя цена составляла $3,12 за галлон. Это первый октябрь, когда национальный показатель в стране не опускался ниже $4 за галлон.

Спрос вырос, производство сократилось

По данным Управления энергетической информации США, спрос на бензин вырос с 8,68 млн до 8,76 млн баррелей в сутки. В то же время запасы бензина незначительно увеличились — до 204,7 млн баррелей. Производство бензина на нефтеперерабатывающих заводах уменьшилось с 9,46 млн до 9,34 млн баррелей в сутки.

Котировки WTI в среду закрылись на уровне $88,28 за баррель. В четверг утром цены на нефть вновь повысились после сообщений о взрывах в Эр-Рияде: WTI и Brent прибавили почти по $5 за баррель. По мнению OilPrice, это сохраняет риск нового повышения стоимости бензина, хотя запасы топлива остаются относительно стабильными.

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Региональная разница в ценах

Самая высокая средняя цена бензина в четверг была в Калифорнии — $6,34 за галлон. На Гавайях она составляла $5,63, в штате Вашингтон — $5,46. Среди штатов с самыми низкими ценами был Огайо с показателем $3,71 за галлон; в Индиане бензин стоил $3,72, в Джорджии — $3,84.

Запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,2 млн баррелей — до 424,1 млн баррелей. Это всего на 1% больше среднего показателя за последние пять лет. AAA ранее указывала на возможный риск для добычи и переработки нефти на побережье Мексиканского залива из-за урагана Исайас. По словам Де Хаана, которого цитирует OilPrice, этот риск ослаб, поскольку шторм сместился дальше от нефтеперерабатывающих заводов Луизианы, а ожидаемые осадки и сила ветра уменьшились.

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