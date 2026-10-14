Британская энергетическая компания Shell подписала соглашение о продаже всей своей доли в Shell Nigeria Gas Group нигерийской частной компании Vaaris Energy Limited. Соглашение означает запланированный выход Shell из бизнеса по распределению газа на внутреннем рынке Нигерии, сообщает Premium Times.

Сделка требует одобрений

Компании не раскрыли стоимость сделки. Ее завершение зависит от выполнения регуляторных условий и получения необходимых разрешений. Сделка охватывает Shell Nigeria Gas Holding B.V., основанную в 2019 году. Эта структура владеет всеми акциями Shell Nigeria Gas Limited, кроме одной.

До завершения сделки Shell Nigeria Gas Group останется в составе Shell, продолжит обслуживать клиентов и будет работать в обычном режиме. Председатель Shell в Нигерии Элогор Айбони заявила, что предприятие более 25 лет поставляло газ промышленным и коммерческим потребителям страны.

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Газопроводы в трех штатах

Shell Nigeria Gas была основана в 1998 году. Компания поставляет природный газ промышленным и коммерческим клиентам и управляет примерно 170 километрами газопроводов в штатах Огун, Абия и Риверс. К ее сети подключено более 130 клиентов.

Предприятие не занимается добычей газа, операциями со сжиженным природным газом или международной торговлей газом. Vaaris Energy работает в различных сегментах нефтегазовой цепочки. Shell объяснила продажу стремлением упростить портфель активов и сосредоточить инвестиции на направлениях с конкурентными преимуществами, в частности на глубоководных проектах и интегрированном газовом бизнесе в Нигерии.

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