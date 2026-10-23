Shell вместе с малайзийской PETRONAS, китайской PetroChina, Mitsubishi Corporation и KOGAS одобрила окончательное инвестиционное решение по второй фазе проекта LNG Canada в Китимате, провинция Британская Колумбия. Расширение должно удвоить мощность терминала сжиженного природного газа до 28 млн тонн в год, сообщает OilPrice.

Экспортные планы Канады

Вместе с проектами Cedar LNG и Woodfibre, которые находятся на стадии строительства, Канада, как ожидается, сможет экспортировать 33 млн тонн СПГ ежегодно к концу десятилетия. По оценке Wood Mackenzie, страна способна удовлетворить растущий спрос Азии на долгосрочные поставки СПГ с более низкими выбросами благодаря значительной ресурсной базе, близости к рынкам и более коротким тихоокеанским маршрутам.

Терминал LNG Canada расположен на побережье Тихого океана. По данным S&P Global, доставка грузов из Британской Колумбии в Токио занимает примерно восемь-девять дней, тогда как с побережья Мексиканского залива США — 16–18 дней. Это позволяет избежать прохождения через Панамский канал и ближневосточные морские узлы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конкуренция за азиатский рынок

Wood Mackenzie прогнозирует, что спрос Азии на СПГ может вырасти примерно с 260 млн тонн в год в настоящее время до около 500 млн тонн к 2060 году. В то же время аналитики предупреждают, что возможности Канады занять долю этого рынка сужаются из-за усиления конкуренции за капитал и контракты.

В США проекты CP2 LNG, Commonwealth LNG и Delfin FLNG 1 получили окончательные инвестиционные решения в этом году. Новые экспортные мощности также развиваются в Африке, Латинской Америке и Австралии. В частности, Мозамбик, Нигерия, Мавритания и Сенегал работают над морскими месторождениями и плавучими установками СПГ, а Мексика и Аргентина рассматриваются как потенциальные поставщики с более короткими маршрутами в Азию.

Cedar LNG планируют обеспечивать возобновляемой гидроэнергией BC Hydro вместо газовых турбин. LNG Canada использует газ для работы линий сжижения, а BC Hydro покрывает около одной пятой его энергетических потребностей.

Читай нас в