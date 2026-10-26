26 октября Сингапур объявил пятилетний план развития энергетической инфраструктуры для покрытия растущего спроса на электроэнергию. Он предусматривает ввод в эксплуатацию пяти газовых электростанций, расширение электросети, наращивание мощностей хранения энергии и новую цель по солнечной генерации, сообщает Channel NewsAsia.

По данным Управления энергетического рынка Сингапура, пиковый спрос на электроэнергию в августе составил 8,6 ГВт, а к 2031 году может вырасти до 9,9–13 ГВт. Власти связывают это с развитием производства полупроводников, дата-центров и распространением электротранспорта.

Новые электростанции и сети

В 2026–2031 годах в стране должны начать работу пять новых электростанций на природном газе. Это увеличит генерирующие мощности примерно на 26% от нынешнего уровня около 12 ГВт. Регулятор также оценивает предложения по дополнительным газовым станциям, которые могут начать работу до 2032 года.

Сингапур планирует инвестировать до 5,3 млрд сингапурских долларов в расширение электросети в течение 2025–2029 годов — в 11 раз больше, чем за предыдущие пять лет. До 2031 года планируется построить семь новых передающих подстанций, а протяжённость сети высоковольтных кабелей должна вырасти примерно с 7700 до 9100 км к 2030 году.

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Солнечная энергия и накопители

Власти установили новую цель по развитию солнечной энергетики — 4 ГВт пиковой мощности к 2035 году. Сейчас в Сингапуре установлено 2,3 ГВт пиковой солнечной мощности, а предыдущая цель предусматривала достижение 3 ГВт к 2030 году. Панели планируют размещать на крышах зданий, водохранилищах и свободных земельных участках.

В то же время министр энергетики, торговли и промышленности Тан Си Ленг отметил, что даже при более активном развитии солнечная энергия сможет обеспечить не более 10% прогнозируемого спроса страны на электроэнергию в 2050 году. Совокупную ёмкость систем хранения энергии к 2030 году хотят увеличить с примерно 350 МВт·ч до более чем 1 ГВт·ч.

Сингапур также развивает импорт низкоуглеродной электроэнергии. Компания Sembcorp Utilities получила условное одобрение на импорт 1,3 ГВт электроэнергии, в том числе произведённой офшорными ветряными электростанциями во Вьетнаме и солнечными станциями в Малайзии. Компания работает над началом импорта электроэнергии по этому проекту к 2035 году.

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