В Сингапуре предварительно оценили потенциал геотермальных ресурсов более чем в 60 раз выше годового потребления электроэнергии страны. О результатах общенационального геофизического исследования сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Управление энергетического рынка Сингапура (EMA).

Ресурсы на глубине до 10 км

Неинвазивное исследование проводилось с 2024 по 2026 год. Оно выявило высокотемпературные геотермальные ресурсы на глубине нескольких километров, которые потенциально могут быть пригодны для производства электроэнергии. Нынешнее годовое потребление электроэнергии в Сингапуре составляет около 60 тераватт-часов.

Исследование охватывало ресурсы на глубинах до 10 км. Консорциум с участием Chevron, Metatek Group и Surbana Jurong применил две неинвазивные технологии для создания трёхмерных геологических моделей и моделей тепловых ресурсов страны. Консорциум также оценил наличие низкотемпературных ресурсов на меньших глубинах, которые потенциально могут использоваться для промышленного отопления и охлаждения с применением тепловых насосов и абсорбционных холодильных машин.

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Следующий этап оценки

EMA планирует продолжить исследования, чтобы проверить предварительные оценки технического потенциала и определить, какой объём геотермальной энергии можно будет реально извлекать. Ведомство поручило консорциуму Surbana Jurong и GLJ Ltd изучить возможность использования геотермальных электростанций нового поколения. Исследование должно начаться до конца года и продлится примерно 15 месяцев.

Оно охватит вопросы безопасности, технической осуществимости и стоимости производства геотермальной энергии. Министр энергетики, торговли и промышленности Тан Си Ленг отметил, что объёмы будущей генерации будут зависеть от стоимости и технической возможности извлечения ресурсов, развития технологий глубокого бурения, а также ограничений плотной городской застройки. Решение о развёртывании геотермальной энергетики в стране ещё не принято.

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