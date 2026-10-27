В Сингапуре Национальное агентство по охране окружающей среды заказало три исследования, призванные укрепить возможности страны в сфере ядерной безопасности, регулирования и защиты окружающей среды. Работы являются частью подготовки к первому этапу Комплексного обзора ядерной инфраструктуры Международного агентства по атомной энергии, запланированного на 2027 год, сообщает Channel NewsAsia.

Что будут изучать

Исследования будут касаться международных норм и экологических стандартов для ядерных объектов, международных стандартов и требований ядерной безопасности, а также возможного воздействия атомной электростанции на окружающую среду. Их проведут Enconet Consulting, AtkinsRealis Singapore и Environmental Resources Management (S).

Управление энергетического рынка Сингапура (EMA) также назначило консультативную группу для подготовки страны к обзору МАГАТЭ в 2027 году. Она будет охватывать технические и экономические вопросы, в том числе ядерную безопасность и физическую защиту, правовую и регуляторную базу для ядерной энергетики, а также организационные вопросы — закупки и системы управления. До конца 2026 года EMA должно назначить вторую группу технических советников.

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Сотрудничество с Филиппинами

Министр Тан Си Лен заявил, что Сингапур и Филиппины договорились изучить возможности сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Он отметил, что странам Азии и Юго-Восточной Азии необходимо удовлетворять растущие энергетические потребности экономик, укреплять энергетическую безопасность и двигаться к целям нулевых чистых выбросов.

По словам министра, ядерная энергетика является перспективным решением, однако создание ядерной программы требует комплексной подготовки — от развития специалистов и финансирования до законодательства, регуляторной базы и развития отрасли. Национальное агентство по охране окружающей среды подчеркнуло, что правительство Сингапура еще не приняло решения о развертывании ядерной энергетики в стране.

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