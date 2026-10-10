В Польше староста Бельхатовского повята выдал решение о направлениях рекультивации земель после добычи на карьере Поле-Бельхатув. Документ предусматривает создание в конечном карьере водоёма площадью 1556 гектаров, а на прилегающей территории площадью 410 гектаров — проведение лесной рекультивации. Об этом сообщает RMF24.

Добыча на Поле-Бельхатув завершается

Решение приняли по обращению шахты Бельхатув, входящей в концерн PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. В компании назвали его первым формальным административным документом, определяющим будущее карьера Поле-Бельхатув после завершения добычи.

Добыча бурого угля на участке Поле-Бельхатув должна завершиться в этом году. В соседнем карьере Щерцув работы, согласно плану, будут продолжаться ещё около десяти лет. PGE отмечает, что шахта Бельхатув уже рекультивировала более 2300 гектаров территорий, из которых 1750 гектаров лесных земель были переданы Государственным лесам Польши.

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Наполнение водой продлится до 19 лет

Компания планирует создать на месте нынешней шахты крупный водно-лесной рекреационный комплекс в центральной части Польши. В конце 2020 года на восточной стороне карьера уже сформировали береговую линию и подготовили территорию для будущего пляжа. Сейчас там также формируют склоны, чтобы сделать их более пологими и безопасными.

Максимальная глубина карьера достигает 310 метров, тогда как глубина будущего водоёма должна составить примерно 170 метров. Проект предусматривает пляжи, яхтенную пристань, искусственную водную трассу и затопленный экскаватор, который смогут исследовать дайверы.

После завершения земляных работ компания будет постепенно ограничивать водоотведение из карьера. По оценке PGE GiEK, заполнение карьера водой продлится от 17 до 19 лет, поэтому первые результаты преобразования могут стать заметными в 2040-х годах. PGE также связывает будущий водоём с возможным развитием ядерной энергетики в регионе: система водоотведения шахты и поверхностные воды, по мнению компании, могли бы обеспечивать воду для охлаждения крупных реакторов и малых модульных реакторов.

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