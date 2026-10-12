В Болгарии стоимость страхования судов, перевозящих нефть по Черному морю, за последние месяцы выросла примерно с 200 тыс. до 2,5 млн долларов на одно судно. Это увеличивает расходы на транспортировку сырья и усиливает давление на цены топлива в стране, сообщает OilPrice со ссылкой на менеджера Lukoil в Болгарии.

Специальный коммерческий менеджер Lukoil в Болгарии Евгени Симеонов заявил Болгарскому национальному телевидению, что подорожание связано с ростом рисков для торгового судоходства после неоднократных атак на суда и портовую инфраструктуру. По его оценке, страховые расходы выросли в 12,5 раза, или на 2,3 млн долларов на судно.

Риски для судоходства

В сентябре лондонский рынок морского страхования расширил требования по уведомлению о рейсах в зоне высокого риска на весь бассейн Черного моря. В то же время рейсы в территориальных водах Болгарии, Румынии, Грузии и Турции не подпадают под эти требования. По данным Reuters, военные страховые премии добавляли сотни тысяч долларов к стоимости семидневных морских рейсов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

6 октября дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, а судно Able под флагом Палау получило повреждения. Все 18 членов экипажа Able были спасены. Болгарские власти не установили, кто осуществил атаки. После затопления Alfa Watan Сирия попросила провести независимое расследование, поскольку 10 членов экипажа, среди которых девять сирийцев, считаются пропавшими без вести.

Поставки в Бургас

Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе продолжает получать партии нефти. По словам Симеонова, предприятие не сталкивалось с отменой поставок и обеспечено сырьем до начала декабря.

Симеонов также поддержал решение Болгарии отменить ограничения на экспорт дизельного топлива. По его мнению, запрет на продажу излишков за границу мог бы вынудить завод сократить переработку нефти из-за заполнения хранилищ. Он отметил, что предприятие производит больше дизеля, чем потребляет Болгария, а ограничения экспорта могли бы повлиять и на выпуск бензина, авиационного топлива и других нефтепродуктов.

Читай нас в