Бельгийский суд отменил арест 75,76 млн евро активов испанской государственной аэронавигационной компании Enaire, наложенный в споре с международными инвесторами относительно отменённых субсидий на возобновляемую энергетику. Решение также обязывает американский фонд Blasket Renewable Investments LLC оплатить судебные издержки, сообщает Politico.

Арест средств Enaire

17 июня 2025 года Blasket добился в бельгийском суде ареста 75,76 млн евро, принадлежавших Enaire. Компания получает платежи от расположенной в Брюсселе организации Eurocontrol, которая собирает аэронавигационные сборы с авиакомпаний и распределяет эти средства. Это позволило заморозить испанские государственные деньги в Бельгии.

После судебного спора Испания 4 мая 2026 года внесла на депозит 75 759 538 евро. Мадрид обжаловал предыдущее решение, а Европейская комиссия выступила на стороне Испании. Бельгийское государство также заявляло, что арест противоречит праву ЕС.

Спор из-за субсидий

Конфликт берёт начало в 2013 году, когда правительство премьер-министра Мариано Рахоя сократило субсидии на возобновляемую энергетику, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию. Инвесторы, вложившие средства в испанские ветровые и солнечные проекты по правилам 2007 года, обратились в международный арбитраж.

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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, входящий в структуру Всемирного банка, в ряде дел вынес решения не в пользу Испании. Общая сумма арбитражных решений составила около 2 млрд евро. В 2019 году трибунал обязал Испанию выплатить фонду RREEF 59,6 млн евро, а также проценты и издержки.

Blasket приобрёл большинство требований, включая дело RREEF, и пытался добиться принудительного исполнения решений через арест испанских активов в разных странах. Испания настаивает, что не может осуществлять такие выплаты, поскольку Еврокомиссия считает их незаконной государственной помощью. Суд ЕС также постановил, что Договор к Энергетической хартии не применяется к спорам между инвесторами из ЕС и государствами-членами Евросоюза.

Инвесторы параллельно ведут дела в Великобритании, США, Германии и Австралии. Решение бельгийского суда усиливает позицию Испании в спорах об исполнении арбитражных решений, по крайней мере в пределах ЕС.

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