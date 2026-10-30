Всемирный банк в совместном отчете с ассоциацией индустрии автономной солнечной энергетики GOGLA назвал автономные солнечные системы самым дешевым способом обеспечить электроэнергией не менее 398 миллионов человек, которые до сих пор не имеют к ней доступа. Об этом сообщает OilPrice.

Потребность в финансировании

Согласно оценке отчета, для предоставления этим людям надежного автономного электроснабжения в 2027–2030 годах необходимо 11,4 миллиарда долларов инвестиций. Из этой суммы 1,3 миллиарда долларов в год должны составлять гранты и субсидии для обеспечения доступности систем, еще 1,6 миллиарда долларов ежегодно — акционерное, долговое финансирование и финансирование дебиторской задолженности.

В документе автономная солнечная энергетика рассматривается как постоянная инфраструктура, а не временное решение до появления централизованной сети. Такие системы используют домохозяйства, предприятия и производства. Согласно данным опроса, у 95% клиентов домашние солнечные системы были исправны через четыре или более лет после покупки.

Рост рынка

Количество людей, пользующихся автономными солнечными продуктами — домашними системами, водяными насосами, генераторами и фонарями, — за два года выросло на 26%: со 118 миллионов до 149 миллионов. Компании, которые отслеживает GOGLA, обеспечивают 219 тысяч рабочих мест, а полная занятость в секторе в 2021–2025 годах увеличилась на 29%.

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По данным отчета, 7,4 миллиона человек применяют автономную солнечную энергию для микропредприятий и другой деятельности, приносящей доход. Это, по оценке авторов, обеспечивает 28 миллиардов долларов дополнительных доходов и сбережений за 15 лет.

Африка, Индия и Пакистан

В странах Африки к югу от Сахары на Кению, Нигерию и Замбию пришлось 47% всех продаж домашних солнечных систем в 2025 году. В Кении продажи в 2023–2025 годах выросли на 61% — примерно до 2,4 миллиона единиц. В то же время высокие первоначальные расходы остаются главным препятствием для более бедных домохозяйств.

OilPrice также отмечает, что снижение стоимости китайских солнечных панелей до 12 центов за ватт способствует распространению технологии. В Африке в 2026 году ожидается установка рекордных 17 ГВт солнечных мощностей, а в Индии установленная солнечная мощность по состоянию на 31 июля 2026 года достигла 164,59 ГВт.

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