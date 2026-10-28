Всемирный банк оценил прогресс в достижении целей проекта развития гидроэнергетики и возобновляемой энергетики в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва как умеренно неудовлетворительный. Общий уровень риска для займа объемом 727 млн долларов банк определил как существенный, сообщает Dawn.

Оценка реализации

В то же время общий прогресс в реализации проекта Всемирный банк оценил как умеренно удовлетворительный. Банк указал на умеренные риски в сферах политики и управления, а также технического проектирования. Существенными он назвал макроэкономические риски, проблемы институционального потенциала, фидуциарные вопросы, а также экологические и социальные факторы.

По запросу правительства Всемирный банк реструктурировал проект, чтобы согласовать его объем и финансирование с приоритетами реализации. По данным банка, выполнение проекта набрало темп: в рамках ГЭС Габрал-Калам начались строительные работы, продвигаются приобретение земельных участков и закупка электромеханического оборудования.

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Финансирование и объекты

Пакет финансирования утвердили 24 сентября 2020 года, а завершить проект планируется до 30 ноября 2027 года. Он предусматривал 594 млн долларов на развитие гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, 59 млн долларов на экологическое и социальное управление, 55 млн долларов на институциональное укрепление и поддержку реализации, а также около 15 млн долларов финансовых расходов.

Из рыночного займа на 200 млн долларов, вступившего в силу в сентябре 2020 года, перечислили 3,95 млн долларов — менее 2% суммы. По льготному займу на 240 млн долларов перечислили 34 млн долларов, или около 14% его объема.

Проект включает русловую ГЭС Габрал-Калам мощностью 88 МВт, которая должна вырабатывать 339 ГВт·ч электроэнергии ежегодно. Также предусмотрены каскадное развитие речных бассейнов, финансирование ГЭС Мадьян мощностью 157 МВт и других объектов на реке Сват, а также установка плавучих или наземных солнечных фотоэлектрических систем на гидроэнергетических объектах.

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