Два сверхкрупных танкера для перевозки сырой нефти, которые ранее транспортировали венесуэльскую нефть, теперь используются для экспорта нефти из Персидского залива. Еще два судна направляются из Южной Америки в Оманский залив, сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg.

Статус судов

Адвокат по морскому праву компании Chalos & Co. Бенджамин Робинсон заявил Bloomberg, что заблокированные суда исключают из санкционных списков или предоставляют им лицензии на отдельные финансовые операции. По его словам, такой механизм может использоваться для достижения целей внешней политики.

Ранее в этом месяце администрация США объявила о намерении задействовать часть танкеров так называемого теневого флота для перевозки нефти, не подпадающей под санкции. По данным издания, решение связано со значительным ростом фрахтовых ставок из-за повышенного спроса на перевозки из Персидского залива.

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Высокие ставки фрахта

В Персидском заливе регулярной практикой стали перевалки нефти с судна на судно. На стоимость перевозок также влияет риск прохождения через Ормузский пролив: на отдельных маршрутах расходы на фрахт достигают 40 млн долларов.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявил, что танкеры из теневого флота не будут перевозить подсанкционную нефть, при этом санкции не отменяются. По его оценке, к такому флоту относятся около 1 600 судов. Райт также сказал, что привлечение части этих танкеров к перевозке неподсанкционной нефти может добавить к мировому флоту от нескольких десятков до нескольких сотен судов.

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