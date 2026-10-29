Цена европейского природного газа превысила €100 за мегаватт-час впервые с 2022 года. Это произошло в преддверии зимы, сообщает France 24. Издание называет этот уровень цен самым высоким с 2022 года.

Запасы газа в ЕС

По данным France 24, газохранилища Европейского Союза заполнены на 72%. В ЕС заявили, что не обеспокоены поставками газа, несмотря на такой уровень запасов. В то же время блок предупредил домохозяйства о приближающемся сложном сезоне.

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Сообщение о ценах на газ стало главной темой бизнес-выпуска France 24, опубликованного 28 октября 2026 года. В нем также рассмотрели ситуацию со счетами за энергию в Великобритании.

Высокие счета за энергию

Правительство Великобритании пытается смягчить влияние высоких счетов за энергию. Кроме того, France 24 сообщило о 200 пассажирах, застрявших в Камбодже после отмены круиза, рассчитанного на несколько лет. Причиной отмены стали высокие расходы на топливо.

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