Цены на нефть почти не изменились после скачка на 4% — Channel NewsAsia

Цены на нефть на утренних азиатских торгах 23 октября почти не изменились после роста на 4% в предыдущую сессию. Инвесторы опасались дальнейших перебоев с поставками энергоносителей на фоне атак хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает Channel NewsAsia.

По состоянию на 00:30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 21 цент, или 0,2%, до 112,96 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 27 центов, или 0,3%, до 98,12 доллара за баррель.

Эвакуация штаб-квартиры Saudi Aramco

По данным Reuters, Saudi Aramco в четверг распорядилась эвакуировать свою штаб-квартиру в Дахране, на побережье Персидского залива недалеко от Бахрейна. Это произошло на фоне усиления боевых действий между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и хуситами, базирующимися в Йемене.

Столкновения между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, продолжаются после продвижения группировки в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Это судоходный узел у входа в Красное море.

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Другие факторы рынка

WTI направлялась к завершению двухнедельного периода роста недельным снижением. В то же время Brent, которая в четверг закрылась на самом высоком уровне с 4 мая, могла завершить третью неделю подряд ростом.

В Ливии перекрыли клапан на нефтепроводе от месторождений Хамада и Тахара до порта Завия. Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии сообщил Reuters, что это привело к сокращению добычи на обоих месторождениях.

Санкции против России — государства-агрессора, направленные на ограничение присутствия ее энергоносителей на мировых рынках после вторжения в Украину в 2022 году, также способствовали росту цен на нефть, отмечает источник.

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