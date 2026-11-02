Цены на нефть в понедельник снизились более чем на 3% на фоне надежд на дипломатический прорыв между США и Ираном. По данным The National, президент США Дональд Трамп хочет дать дипломатии с Тегераном больше времени, прежде чем рассматривать возобновление военных ударов.

Падение котировок

Во время утренних торгов баррель Brent, являющийся ориентиром для примерно двух третей мировой нефти, стоил 110 долларов по состоянию на 7:55 по времени ОАЭ. Американская нефть West Texas Intermediate опустилась до 100,90 доллара за баррель.

Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о намерении дать дипломатии с Тегераном больше времени. В субботу госсекретарь США Марко Рубио сказал, что решение о возобновлении ударов еще не принято, а Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование.

CBS News также сообщил, что Трамп считает: США вскоре завершат войну с Ираном «так или иначе». По данным телеканала, он сделал это заявление перед предвыборным митингом в Айове в воскресенье.

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Напряженность в Персидском заливе

Иранская делегация в субботу находилась в Катаре для переговоров с посредниками, сообщал Bloomberg. В то же время риски для поставок нефти из региона сохраняются: в воскресенье Служба морских торговых операций Великобритании получила сообщение о попадании снаряда в судно в Ормузском проливе.

До этого, в пятницу, был атакован танкер со сжиженным природным газом. Служба также сообщила об ударе по другому судну к востоку от Рас-эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии.

На прошлой неделе Brent и WTI выросли примерно на 0,8%, а за месяц — примерно на 15% и 12% соответственно, достигнув самых высоких уровней с апреля. В UBS ожидают, что в конце года Brent останется вблизи 110 долларов за баррель из-за нестабильности поставок с Ближнего Востока и геополитической неопределенности.

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