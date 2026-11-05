В Дакке, столице Бангладеш, продажи солнечного оборудования ритейлера Dongjin Group Bangladesh за последние месяцы выросли на 50% в годовом исчислении. Спрос стимулируют длительные отключения электроэнергии и рост расходов на питание от сети, сообщает The Japan Times.

В некоторых районах Бангладеш плановые отключения электричества в этом году длились до 18 часов в сутки. Страна с населением около 180 млн человек столкнулась с сокращением поставок сжиженного природного газа из Катара, который ранее был ее главным поставщиком LNG. Чтобы компенсировать дефицит, Бангладеш покупает LNG на спотовом рынке примерно втрое дороже, чем по контрактам с Катаром, что вынудило энергетические компании повысить счета за электроэнергию.

Спрос на панели и батареи

На рынке Каптан-Базар в Дакке, одном из крупнейших в стране центров продажи солнечного оборудования, более трех десятков торговых точек сообщили о росте спроса. Покупателями становятся как домохозяйства, так и промышленные предприятия, которым необходимо поддерживать работу производств во время отключений электроэнергии.

По словам владельцев магазинов, наибольшим спросом пользуются панели китайских Jinko Solar и Longi Green Energy Technology благодаря их цене и надежности. Панель мощностью 750 ватт, которой, по данным продавцов, достаточно для одного домохозяйства, стоит около 15 тыс. така, или $121. При этом добавление батареи и сопутствующего оборудования увеличивает первоначальные расходы в несколько раз. Представитель Dongjin Group Bangladesh Монджу Хоссейн считает, что для обычной семьи такие расходы могут окупиться в течение десятилетия.

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Импорт солнечного оборудования и батарей из Китая в Бангладеш в период с марта по сентябрь более чем удвоился в годовом исчислении — примерно до $140 млн. В сентябре власти также снизили импортные тарифы на это оборудование.

Ограничения для промышленности

По информации местного медиа, на которое ссылается The Japan Times, правительство Бангладеш стремится довести долю возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии до 20% к 2030 году и до 30% к 2040 году. В прошлом году этот показатель составлял 2,5%.

В то же время солнечная генерация не может полностью заменить ископаемое топливо для части промышленности. В частности, текстильные и швейные предприятия используют газовые котлы для производства пара, необходимого для окрашивания и обработки тканей. Председатель текстильной Mosharaf Group Мошараф Хоссейн отметил, что солнечные панели производят электроэнергию, но не пар для промышленных котлов.

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