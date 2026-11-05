В австралийской Канберре заработала крупнейшая на Австралийской столичной территории система хранения энергии. Комплекс в Уильямсдейле, к югу от района Таггеранонг, при необходимости может в течение двух часов покрывать до трети потребностей Канберры в электроэнергии в периоды пикового спроса, сообщает ABC News.

Объект состоит из 136 аккумуляторных модулей Tesla Megapack 2, объединенных в 12 коллекторных групп. Система имеет мощность 250 МВт и способна быстро накопить до 500 МВт·ч электроэнергии, а затем отдавать ее в сеть.

Как будет работать комплекс

Батареи подключены к инфраструктуре оператора Evoenergy. При низком спросе они накапливают избыток электроэнергии, в том числе произведенной ветровыми и солнечными источниками. Когда спрос растет — например, жаркими вечерами или во время активной промышленной работы, — система отдает накопленную энергию в сеть, снижая нагрузку на нее.

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Директор по политике Eku Energy Рейчел Рандл заявила, что система может ежедневно накапливать и отдавать до 500 МВт·ч энергии. В то же время операционный директор компании Том Бест подчеркнул, что комплекс не гарантирует снижения счетов за электроэнергию для домохозяйств, поскольку работает на открытом рынке.

Условия соглашения с властями

Проект является партнерством правительства Австралийской столичной территории и частной компании Eku Energy. Компания спроектировала, построила и владеет батарейной системой. Согласно операционному соглашению, правительство должно выплатить Eku Energy $368 млн частями в течение 15 лет.

Взамен территория имеет право на 50% чистого дохода батарейного комплекса от продажи электроэнергии в сеть. Главный министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что ожидает положительного финансового результата проекта для территории. Изначально завершение строительства планировалось на 2025 год, позднее срок перенесли на начало 2026 года, однако объект ввели в эксплуатацию позже.

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