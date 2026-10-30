В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сохраняется сложная ситуация с электроснабжением

Российские атаки нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре столицы, Киевской и Днепропетровской областей. Для полного восстановления электроснабжения потребуется время, сообщили в Минэнерго.

«В результате целенаправленных российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на системы передачи электроэнергии и трансформаторное оборудование, ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области, в Киеве и области остается сложной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабы повреждений значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения потребуется время. Кроме того, работу энергетиков дополнительно затрудняют длительные воздушные тревоги и постоянная угроза повторных обстрелов.

В то же время в Днепропетровской области энергетики восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры и части потребителей. Восстановительные работы также продолжаются в Киеве и Киевской области.

«Несмотря на все трудности, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — подчеркнули в Минэнерго.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.

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