В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В столице и Киевской области днём 4 ноября проводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram.

«Киев: по распоряжению Укрэнерго экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики в настоящее время не действуют», — говорится в сообщении.

В ДТЭК также сообщают, что в Киевской области по распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».

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