В Мексике федеральные силы безопасности с октября 2024 года задержали 2539 человек за правонарушения, связанные с кражами топлива. Об этом на утренней пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум сообщил заместитель министра энергетики по вопросам углеводородов Хуан Хосе Видаль Амаро, пишет Mexico News Daily.

Изъятое топливо и закрытые компании

По словам чиновника, власти также изъяли 5572 транспортных средства, использовавшихся для перевозки топлива, и 173,7 млн литров топлива. Он заявил, что эти показатели свидетельствуют о прогрессе в противодействии незаконной деятельности на топливном рынке.

Власти закрыли 2224 компании за продажу топлива без необходимых разрешений. Кроме того, 2032 автозаправочные станции оштрафовали за ненадлежащий контроль объемов отпуска топлива на колонках. Из реестра уполномоченных импортеров исключили 180 компаний из-за их предполагаемой причастности к контрабанде топлива.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция по американскому газу

Шейнбаум также заявила, что Мексика не заключала соглашений и не брала на себя обязательств закупать больше природного газа у Соединенных Штатов. Она подтвердила, что Вашингтон поднимал этот вопрос в контексте стремления администрации президента США Дональда Трампа сократить торговый дефицит в двусторонней торговле.

По словам президента, цель мексиканского правительства заключается в наращивании внутренней добычи газа, в частности для обеспечения новых электростанций комбинированного цикла. В то же время она отметила, что при невозможности произвести необходимые объемы в стране Мексике придется искать поставки из других источников.

Отношения с США

Президент положительно оценила помощь посла США в Мексике Рональда Джонсона в отмене американских ограничений на новые рейсы в США из международного аэропорта Мехико и аэропорта имени Фелипе Анхелеса. Она признала наличие разногласий с дипломатом относительно некоторых его публичных заявлений, но подчеркнула, что Мексика стремится поддерживать наилучшие возможные отношения с США при условии уважения ее суверенитета.

Читай нас в