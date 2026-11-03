Во вторник избиратели штата Мичиган рассматривают две общественные инициативы, направленные на ограничение влияния крупных энергетических компаний. Общештатная Proposition 2 предусматривает запрет политических пожертвований от регулируемых газовых и электроэнергетических предприятий, а в Анн-Арборе голосуют за создание городской электроэнергетической компании, которая потенциально заменит DTE Energy. Об этом сообщает The Guardian.

Ограничения политических пожертвований

Proposition 2 также будет касаться компаний, имеющих государственные контракты на сумму свыше 250 тыс. долларов. Инициатива будет запрещать делать политические взносы не только самим компаниям, но и их руководителям, членам ближайших семей и другим лицам с тесными связями с этими предприятиями.

Организация Protect MI Free Speech, выступающая против ограничений, заявила, что предложение может противоречить гарантиям свободы слова, определенным решением Верховного суда США по делу Citizens United. Авторы инициативы, в свою очередь, считают, что ее конструкция должна выдержать судебное оспаривание, поскольку она распространяется на все компании с крупными государственными контрактами, а не только на энергетический сектор.

Согласно недавнему опросу, запрет поддерживают 71% респондентов в штате. Сопредседатель исполнительного совета Michiganders for Money Out of Politics Кристи Макгилливрей заявила, что 93% законодателей штата в течение недавней сессии получали средства от энергетической отрасли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Муниципальная сеть в Анн-Арборе

Местная Proposal E предусматривает создание совета, который будет руководить учреждением городской электроэнергетической компании. Чтобы она стала поставщиком электроэнергии вместо DTE Energy, потребуется еще одно голосование.

Сторонники проекта связывают его с недовольством перебоями в электроснабжении, тарифами и подходом DTE к чистой энергетике. DTE Energy и Consumers Energy обслуживают примерно 80% потребителей Мичигана. По федеральным данным, штат регулярно входит в число худших в США по частоте и продолжительности отключений электроэнергии.

Власти Анн-Арбора на этой неделе подали иск, заявив, что для создания нового поставщика требуется полный пересмотр городского устава, а не поправка к нему. Ann Arbor for Public Power не согласна с этой позицией. Исполнительный директор организации Брайан Гайрингер заявил, что генеральный прокурор Мичигана уже пришел к выводу, согласно которому достаточно внесения поправки. В случае одобрения любой из двух инициатив ожидаются судебные споры.

Читай нас в