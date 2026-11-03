В Нигерии официально создали Африканский энергетический банк — OilPrice

В Абудже, столице Нигерии, Afreximbank и Африканская организация производителей нефти (APPO) официально учредили Африканский энергетический банк (AEB). Учреждение было создано на учредительном общем собрании 31 октября для финансирования нефтегазовых и других энергетических проектов, которым становится все сложнее привлекать средства западных банков и кредиторов развития из-за их климатических обязательств, сообщает OilPrice.

Капитал и первые проекты

Разрешенный капитал AEB составляет $5 млрд, однако на данный момент банк мобилизовал около $500 млн. В частности, Afreximbank предоставил $222 млн, а вклад Нигерии, по данным издания, составляет от $100 млн до $200 млн.

В рамках первой операционной фазы банк планирует привлечь до $10 млрд финансирования. AEB также намерен профинансировать как минимум три проекта в 2027 году, начиная с региональных нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов.

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Сфера деятельности банка

Мандат AEB охватывает всю энергетическую цепочку: разведку и добычу, транспортировку, обработку, нефтепереработку и распределение энергоресурсов. Банк также сможет финансировать трансграничные трубопроводы, региональные НПЗ, производство электроэнергии и ее передачу.

Абуджа выиграла конкурс на право принимать банк, в котором участвовали шесть стран, включая Гану, Алжир, Южную Африку и Бенин. Первым президентом AEB стал Хельми Гази, бывший заместитель генерального директора HSBC Bank Egypt. Управлять учреждением также должен совет из представителей государственного и частного секторов и политических институтов.

Основатели банка стремятся сократить зависимость африканских стран от импортных нефтепродуктов, расширить внутриафриканскую торговлю энергией и финансировать справедливый энергетический переход, темпы которого будут определять правительства континента. Согласно оценке, приведенной OilPrice, Африке необходимо около $200 млрд инвестиций в энергетику, а примерно 600 млн жителей континента до сих пор не имеют доступа к электричеству.

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