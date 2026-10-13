Команда Института солнечных энергетических систем Фраунгофера ISE в Германии испытала высокотемпературные тепловые насосы при температуре 320 градусов Фаренгейта. На лабораторном стенде они производили горячую воду и пар для промышленного применения. Как сообщает OilPrice, технологию рассматривают как возможный способ замещения тепла, произведенного из угля, в отраслях, где сокращение выбросов затруднено.

Данные для промышленного оборудования

Исследователи испытывают стенд в различных условиях, в том числе с разными источниками тепла. Собранные данные могут помочь производителям проектировать тепловые насосы и теплообменники для высоких температур, значительных нагрузок и переменных условий эксплуатации.

Тепловые насосы могут получать тепловую энергию из окружающего воздуха, геотермального тепла грунта, воды или сбросного тепла предприятий. Затем система повышает температуру и передает тепло туда, где оно необходимо. В модели, которую тестирует Fraunhofer ISE, хладагентом является бутан. Она оснащена компрессором для циркуляции хладагента по замкнутому контуру и теплообменниками для отбора и передачи тепловой энергии.

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Замена тепла, производимого из угля

Большинство распространенных тепловых насосов предназначены для жилых и коммерческих зданий и работают при более низких температурах, обеспечивая отопление и охлаждение. Испытания Fraunhofer ISE касаются промышленного тепла, которое, по оценке OilPrice, такие технологии потенциально могут замещать прежде всего в процессах, которые сейчас зависят от угля.

Результаты стендовых испытаний могут способствовать разработке промышленных процессов с более низкими выбросами. Высокотемпературные тепловые насосы рассматриваются как один из инструментов декарбонизации производств, для которых модернизации систем отопления зданий недостаточно.

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