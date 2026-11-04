В Германии потребление легкого печного топлива в январе—сентябре 2026 года сократилось более чем на 38% в годовом выражении. Из-за высоких цен потребители уменьшали запасы и докупали лишь небольшие объемы топлива, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Рабочую группу по энергетическим балансам Германии (AGEB).

Общее энергопотребление снижается

AGEB прогнозирует, что по итогам 2026 года общее энергопотребление страны сократится почти на 3% по сравнению с предыдущим годом. Выбросы углекислого газа, связанные с потреблением энергии, по оценке группы, уменьшатся почти на 4%.

Прогноз основан на данных за первые девять месяцев года. За этот период энергопотребление в Германии снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты объясняют спад сдержанной экономической динамикой и существенным ростом цен на энергию.

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Потребление нефтепродуктов сократилось

Совокупное потребление нефтепродуктов с января по сентябрь уменьшилось более чем на 12%. Спрос на бензин упал на 4%, на дизельное топливо — более чем на 9%, а на авиационное топливо — на 3%. Поставки сырья для химической промышленности сократились примерно на 5%.

В то же время потребление природного газа выросло на 0,8%, а каменного угля — более чем на 8%. Использование угля на электростанциях увеличилось на 7,2%, а металлургическая промышленность также потребила несколько больше угля. Показатель возобновляемых источников энергии вырос на 5,7%.

Доля возобновляемых источников в общем энергопотреблении Германии за девять месяцев составила 22,5% против 20,5% годом ранее. На нефть, природный газ и уголь в совокупности пришлось 75,5% энергопотребления. За этот период страна экспортировала больше электроэнергии, чем импортировала: сальдо составило 1,9 тераватт-часа.

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