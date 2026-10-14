В пяти районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии после атаки со стороны РФ

Из-за российского нападения на энергетическую инфраструктуру в пяти районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. На этих территориях графики стабилизационных отключений временно не действуют.

Аварийные отключения действуют в Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском районах, а также в части Голосеевского района.

Графики стабилизационных отключений в этих районах временно не применяются, поэтому свет может пропадать без предупреждения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

Источник: ДТЭК

Между тем в двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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