В США и других странах Северной и Южной Америки накапливаются запасы тяжелой нефти, поскольку резкое подорожание морских перевозок ограничивает ее экспорт в Азию и Европу. В то же время покупатели в этих регионах испытывают дефицит сырья, а базовые цены на нефть держатся выше 100 долларов за баррель.

По данным Channel NewsAsia, опубликовавшего материал Reuters, тяжелая нефть плотнее легких сортов и обычно стоит дешевле. Ее могут перерабатывать многие НПЗ в Азии, США и части европейских стран. При доступных расходах на перевозку такое сырье обеспечивает нефтепереработчикам более высокую маржу, в том числе благодаря большему выходу дизельного топлива.

Фрахт подорожал в несколько раз

Специалист по энергетике TP ICAP Скотт Шелтон назвал фрахт ключевым фактором ситуации. Венесуэла, США и Канада производят больше нефти, чем потребляют, поэтому зависят от поставок в Азию для баланса своих рынков.

Стоимость аренды супертанкера с побережья Мексиканского залива США в Азию с февраля выросла более чем в пять раз. По данным Signal Maritime, перевозка нефти супертанкером в Европу на прошлой неделе оценивалась примерно в 46 млн долларов, или 24,50 доллара за баррель, включая перевалку и другие расходы. До начала войны с Ираном в конце февраля это стоило около 6,5 млн долларов, или примерно 4 доллара за баррель.

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Транспортировка танкером из Америки в Азию подорожала до более чем 80 млн долларов, или примерно 40 долларов за баррель, по сравнению с 10–15 млн долларов в начале года. На доступность судов влияют перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе, которые связывают флот в разных регионах.

Американские НПЗ работают почти на пределе

Средний недельный уровень загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов с начала года составлял около 93,5% мощности, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США. Это самый высокий уровень за 28 лет: НПЗ наращивают выпуск топлива на фоне рекордно высоких цен на дизельное топливо.

Однако даже предприятия, рассчитанные на переработку тяжелых сортов, могут использовать такое сырье лишь в пределах определенной доли общей загрузки. Часть американских НПЗ также лучше приспособлена к морской нефти Mars Sour из Мексиканского залива, тогда как канадскую или венесуэльскую нефть необходимо смешивать с более легким сырьем.

По данным Argus Media, цены на основные тяжелые сорта из Канады, Колумбии и Эквадора снизились более чем на 10 долларов за баррель и достигли минимума за шесть недель. Western Canada Select стоила около 74 долларов за баррель, колумбийская Vasconia — примерно 84 доллара, а эквадорская Oriente — около 76 долларов. Венесуэльская нефть торговалась примерно по 74,50 доллара за баррель без учета доставки.

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