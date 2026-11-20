Ситуация с поставками топлива в РФ ухудшается на фоне сокращения объемов нефтепереработки. Это может сказаться не только на внутреннем рынке, но и на поставках нефтепродуктов за рубеж.

Все больше регионов Российской Федерации вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС в связи с новой волной украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

По данным источников в отрасли, в результате ударов совокупные объемы переработки нефти на НПЗ России сократились на 45% с конца октября. Снижение объемов переработки «черного золота» может также повлиять на поставки на мировые рынки и ограничить способность Москвы выполнить соглашение об экспорте дизельного топлива в США и другие страны.

Отмечается, что временно аннексированный Россией украинский полуостров Крым оказался одним из наиболее пострадавших регионов. Там уже ввели нормирование топлива ещё до того, как Украина нанесла на этой неделе серию ударов, в результате которых был выведен из строя участок автомобильной дороги на Крымском мосту.

По словам так называемого губернатора Севастопольского района Крыма Михаила Развожаева, с 10 ноября на ряде АЗС продажа бензина ограничивается одним полным баком и 20 литрами в канистрах. Он заявил, что эти меры введены для того, чтобы люди не набирали канистры по несколько сотен литров, что приводит к образованию очередей и мешает другим приобрести топливо.

Кроме того, по данным местных властей, сибирский город Томск с прошлой недели ограничил продажу бензина и дизельного топлива до 30 и 50 литров соответственно.

19 ноября город Пенза, расположенный в 770 км к юго-востоку от Москвы, ограничил продажу бензина до 50 литров, а дизельного топлива — до 200 литров на одно транспортное средство. По крайней мере, ещё шесть других регионов ввели ограничения в начале ноября, пишет Reuters.

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