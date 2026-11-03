В Севастополе ввели жесткие ограничения на электроснабжение, графики не действуют

В оккупированном Севастополе ситуация с электроснабжением резко ухудшилась: введены жесткие ограничения, а графики отключений по схеме «два часа со светом через шесть без него» не соблюдаются. Перебои с электричеством также фиксируются в других городах и населенных пунктах оккупированного Крыма.

Об этом сообщается в обращении главы оккупационных властей Севастополя Михаила Развожаева к горожанам.

«Этой ночью снова был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя», — сообщил он.

По его словам, основную часть электроэнергии город получает из других регионов. Поэтому последствия повреждений сразу отразились на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения.

«К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится соблюдать даже график „2 через 6“. Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим», — признал глава оккупантов.

Он также сообщил, что в городе работает оперативный штаб.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями», — призвал он севастопольцев.

В сети также пишут, что света нет в Симферополе и его окрестностях, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и селах.

Ранее на территории оккупированного Крыма ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе электроснабжение будет осуществляться по графику «2 через 6» — свет будут подавать на два часа, после чего его будут отключать на шесть.

Напомним, что в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки — The Guardian.



Масштабный блэкаут охватил оккупированный Крым.

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