В штате Энугу на юго-востоке Нигерии компания Mainpower Electricity Distribution Limited (MEDL) объявила о плановом отключении электроэнергии, которое продлится шесть дней — с 5 по 10 ноября. Перебои в электроснабжении ожидаются ежедневно с 9:00 до 17:00 в общинах, подключенных к линиям UNN, SUMAS и Orba напряжением 33 кВ.

Как сообщает Premium Times Nigeria, техническая команда Transmission Company of Nigeria проведет обслуживание части оборудования на станции в Нсукке. По словам представителя MEDL Эмеки Эзеха, работы необходимы для повышения надежности и качества электроснабжения.

Какие районы затронут ограничения

Отключения затронут, в частности, Укопи, Опи-Агу, Эха-Алумону, Орба-Таун, Оболло-Афор, часть Оболло-Эке, Энугу-Эзике, Ибагву, Нкалагу-Обукпу, Окпалигбо, Ихеаку, Эдем-Ани, Узо-Увани, Обимо, Нкполугу, Леджа, Нгуру, Аку и Огбеде. В перечне также указаны Университет Нигерии в Нсукке, главный рынок Огиге, районы Одим-Гейт, Нкпор, Нру и Эде-Обалла.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Указанные общины расположены в районах местного самоуправления Нсукка, Удену, Узо-Увани, Игбо-Эзе-Норт, Игбо-Эзе-Саут и Игбо-Этити.

Причины перебоев

MEDL также объяснила недавнее сокращение подачи электроэнергии в большинстве районов штата снижением выработки энергии и низкой частотой в энергосистеме. По данным компании, из-за этого Transmission Company of Nigeria применила ограничения нагрузки, что повлияло на объем энергии, доступный MEDL для распределения.

Читай нас в