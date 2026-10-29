Добыча сухого природного газа в США в 2026 году может вырасти до рекордных 112,2 млрд кубических футов в сутки против 107,64 млрд кубических футов в сутки в 2025 году. В 2027 году показатель, согласно прогнозу Управления энергетической информации США, должен достичь нового максимума — 116,13 млрд кубических футов в сутки, сообщает OilPrice.

Спрос на LNG и дата-центры

Рост производства связывают с увеличением экспорта сжиженного природного газа, расширением мощностей по сжижению и повышением внутреннего спроса на электроэнергию для дата-центров, в частности из-за развития искусственного интеллекта.

Управление энергетической информации США отмечает, что дополнительные объемы газа поступают из Пермского бассейна, где его добывают вместе с нефтью. Операторы также наращивают производство в бассейне Хейнсвилл, расположенном вблизи LNG-терминалов и крупных промышленных потребителей газа.

В первом полугодии 2026 года экспорт LNG из США в среднем составлял 17,4 млрд кубических футов в сутки. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост экспортных мощностей помог вывести отгрузки на самый высокий темп с начала американского экспорта LNG десять лет назад.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогноз цен и сделка EQT

По оценке EIA, увеличение добычи превысит прирост экспорта LNG. Вследствие этого средняя спотовая цена газа Henry Hub в 2027 году может составить 3,16 доллара за миллион британских тепловых единиц, что на 9% ниже, чем в 2026 году.

На фоне растущего спроса американские газодобывающие компании также укрупняют бизнес. EQT Corporation и Range Resources заключили окончательное соглашение о слиянии: EQT приобретет Range в обмен на акции. Ожидается, что сделка создаст ведущую газовую компанию США с совокупной стоимостью предприятия после слияния более 50 млрд долларов.

После объявления договоренности EQT повысила прогноз добычи на 2026 год примерно на 90 млрд кубических футов газового эквивалента, одновременно сократив годовой прогноз капитальных расходов на 25 млн долларов. Range Resources сообщила, что ее добыча природного газа в третьем квартале выросла на 11% в годовом выражении.

Читай нас в