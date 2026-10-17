Во всех регионах Украины 18 октября будут действовать графики отключения электричества
В воскресенье, 18 октября, во всех регионах Украины будут введены ограничения на электроснабжение. Меры предусматривают отключение электроэнергии по графикам.
Во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Также в некоторых областях с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений: от 0,5 до 1,5 очередей.
Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
В «Укрэнерго» отметили, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих страницах в соцсетях.
Граждан призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она поставляется по графику.
В Украине 17 октября будут действовать более жесткие графики отключения света.
Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.