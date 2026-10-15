В сентябре в заливе Кач у западного побережья Индии провели 82 перевалки грузов между танкерами, что соответствует примерно 680 тыс. баррелей в сутки. Около 65% этого объема составили нефтепродукты, остальное — сырая нефть. Как сообщает The National, операции перемещаются дальше на восток из-за перегруженности и рисков на экспортных маршрутах Персидского залива.

Перегруженность у Ормузского пролива

По данным Vortexa, зоны перевалки возле Фуджейры и Сохара работали с рекордными объемами и сталкивались с задержками, связанными с операционными ограничениями. Производители транспортируют нефть через Ормузский пролив, а затем перегружают ее на супертанкеры за его пределами. Из-за очередей и более длинных маршрутов суда задерживаются, а расходы растут.

По оценке Rystad Energy, с сентября на очень крупные нефтяные танкеры ежедневно перегружают от 5 млн до 7 млн баррелей сырой нефти. Это составляет 60–70% общего потока через Ормузский пролив. Полный цикл, включая ожидание, теперь занимает более недели, тогда как в начале конфликта он длился пять-шесть дней.

Южная Корея, Индия, Китай и Япония получили почти 70% объемов, перегруженных в заливе Кач. По данным Kpler, в конце сентября партию Saudi Arab Medium объемом 2 млн баррелей, загруженную 9 сентября в Рас-Таннуре, перегрузили на танкер Front Forth. Груз направлялся на нефтеперерабатывающий завод Onsan южнокорейской компании S-Oil.

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Скидки для азиатских покупателей

Ирак, не имеющий экспортного маршрута в обход Ормузского пролива, предложил нефть Basrah Medium со скидкой 34,50 доллара за баррель, а Basrah Heavy — 37 долларов за баррель. По данным Rystad, в августе скидки на эти сорта были ниже 30 долларов. Saudi Aramco установила ноябрьскую цену Arab Light для азиатских покупателей на уровне на 3–5 долларов за баррель ниже среднего показателя Oman/Dubai — это крупнейшая скидка с 2020 года.

QatarEnergy также снизила ноябрьские цены на 3 доллара: Qatar Marine предлагали на 8 долларов ниже среднего показателя Oman/Dubai, Qatar Land — на 7,50 доллара. В то же время Adnoc имеет преимущество благодаря возможности транспортировать нефть Murban по трубопроводу до Фуджейры, не пересекая Ормузский пролив. В конце сентября этот сорт торговался с премией до 26 долларов за баррель к свопам Dubai, а позднее она сократилась примерно до 15 долларов.

Поставки за пределами пролива

Adnoc, Aramco, Ирак и Катар предлагают поставки с перевалкой за пределами Ормузского пролива, а Кувейт применил аналогичный подход. Такие условия позволяют покупателям получать грузы без отправки собственных танкеров через пролив. Aramco, которая продала более 60 млн баррелей для перевалки возле Сохара с поставкой в сентябре и октябре, ведет переговоры о контрактах на следующий год с загрузкой за пределами Ормузского пролива.

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