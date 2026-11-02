Организация United Against Nuclear Iran (UANI) заявила, что танкер SOGL под флагом Коморских Островов доставил в Китай около 500 тыс. баррелей иранского сжиженного нефтяного газа (LPG). Об этом со ссылкой на UANI сообщает OilPrice.

Маршрут танкера

По данным UANI, судно SOGL с номером IMO 9208227 в конце августа загрузило иранский LPG в порту Ассалуе. Организация утверждает, что 1 сентября танкер пересек линию блокады, которую она характеризует как американскую морскую блокаду.

UANI сообщила, что 16 сентября зафрахтовала судно обеспечения, которое вышло примерно на 100 морских миль к якорной стоянке EOPL возле Малайзии. Там представители организации, по ее утверждению, сняли на видео SOGL, когда он принимал топливо и услуги. После этого танкер направился на север в Южно-Китайское море и разгрузился в порту Синьчжоу в Китае.

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Санкции и оценки UANI

8 октября Министерство финансов США ввело санкции против SOGL в составе списка из 17 судов, которые ведомство отнесло к теневому флоту. По данным Минфина США, танкер, принадлежащий зарегистрированной на Маршалловых Островах компании Gravion Maritime Company, с сентября 2025 года перевез более 2 млн баррелей иранского пропана и бутана.

В обновлении от 29 октября UANI заявила, что с июля линию блокады смогли пересечь около девяти небольших танкеров с иранским LPG. Организация также утверждала, что не отследила ни одного танкера с иранской сырой нефтью, который после 12 июля вышел из Оманского залива и избежал американских мер принуждения.

Стоянка возле Малайзии

Шелли из UANI назвал якорную стоянку EOPL важным узлом иранской торговли нефтью с Китаем. По подсчетам организации, возле EOPL оставались около 20 танкеров из ее списка «призрачной армады», еще 22 судна стояли на якоре или курсировали севернее. UANI также заявляет, что Китай сейчас получает почти весь экспорт иранской нефти и LPG.

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