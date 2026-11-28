Увеличение квоты на экспорт газа для частных добывающих компаний до 30 % может принести Украине около 800 млн евро валютных поступлений за один экспортный сезон.

По расчетам Delo.ua, при таких условиях украинские компании смогут экспортировать примерно 0,95 млрд кубометров газа в течение девяти месяцев. Оценка основана на текущих объемах частной добычи и ценах на газ в октябре.

Основным ограничением для увеличения экспорта является внутренний газовый баланс Украины, а не технические возможности газотранспортной системы или отсутствие спроса за рубежом. При наличии профицита газа квота в 30% могла бы позволить почти полностью сбалансировать коммерческий рынок.

Аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо предполагает, что Кабмин может вернуться к пересмотру экспортных ограничений после завершения отопительного сезона. Это возможно при условии достаточных запасов газа в хранилищах, стабильной добычи и низкого внутреннего потребления.

Источник: Delo.ua.

После открытия контролируемого экспорта природный газ на внутреннем нерегулируемом рынке Украины продолжал торговаться в среднем вдвое дешевле, чем ресурс, который продавали за границу, сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

15 октября украинские компании впервые с начала полномасштабной войны выставили на экспорт природный газ. На первых торгах «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) было продано около 12,75 млн кубометров газа.

Дефицит газа в мире может продлиться как минимум до лета 2027 года.

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