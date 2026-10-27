Экологический регулятор Западной Австралии вынес на общественное обсуждение проект газовой электростанции мощностью 870 МВт в Кералапе, примерно в 75 километрах к югу от Перта. Как сообщает ABC News, энергетический хаб Keralup Energy Hub разрабатывает частная компания APA.

В случае реализации это будет крупнейшая газовая электростанция Западной Австралии. Ее мощность превысит мощность крупнейшей действующей газовой станции штата Pinjar, которая составляет 576 МВт. Модернизация существующей газовой станции Kwinana Swift должна увеличить ее суммарную мощность до 340 МВт.

Проект Keralup Energy Hub предусматривает объект мощностью 210 МВт для будущего производства биоудобрений и объект на 660 МВт, который впоследствии должны подключить к Юго-Западной объединенной энергосистеме SWIS.

Планы в сфере возобновляемой энергетики

Публикация проекта газовой станции совпала с заявлением правительства Западной Австралии о намерении почти удвоить производство возобновляемой энергии в течение следующих пяти лет. Министр энергетики и декарбонизации Эмбер-Джейд Сандерсон заявила, что не хочет предвосхищать процедуру согласования газового объекта.

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По ее словам, доля возобновляемой электроэнергии в SWIS, основной энергосети штата, должна вырасти с 40% до 75% за пять лет. Дополнительные мощности планируется обеспечить за счет ветровой и солнечной генерации, батарей и газа.

Прогноз цен для бизнеса

Правительство штата заявило, что без существенного увеличения производства возобновляемой энергии цены на электроэнергию для бизнеса могут вырасти на 89% к 2032 году. Домохозяйства защищены от колебаний стоимости электроэнергии государственными субсидиями, тогда как предприятия более уязвимы к нестабильности цен.

Власти также сообщили о запуске после задержек программы льготного кредитования местных производителей. Они смогут получить до 15 млн австралийских долларов на установку солнечных систем и систем накопления энергии, а также модернизацию оборудования. Расширение возобновляемой генерации правительство связывает с целью достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050 году.

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