В Индии начались отключения электроэнергии для домохозяйств, небольших заводов и металлургических предприятий на фоне критического сокращения запасов угля на многих электростанциях. Одновременно спрос на электроэнергию в стране растет из-за более теплой погоды и снижения выработки гидроэлектроэнергии, сообщает OilPrice.

Спрос превысил предложение

В последние недели спрос на электроэнергию превышал предложение, что уже привело к перебоям в снабжении жителей отдельных районов, малых предприятий и плавильных производств. По данным Bloomberg, рекордное явление Эль-Ниньо вызвало самый слабый муссонный сезон в Индии за десятилетия и повысило температуру выше обычного для этого периода уровня.

Недостаточное количество осадков ограничило выработку гидроэлектроэнергии, тогда как угольные тепловые электростанции ускорили сжигание топлива, чтобы удовлетворить более высокий спрос. В конце сентября более 40% действующих угольных электростанций страны работали при критически низких запасах угля, свидетельствуют правительственные данные.

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85 электростанций с запасами ниже нормы

По состоянию на 1 октября запасы угля на 85 электростанциях были ниже 25% от нормативной потребности. Об этом говорится в квартальном обзоре энергетического сектора Индии за июль–сентябрь, подготовленном финским Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Перебои с электроснабжением уже сказываются на производстве. Небольшие металлургические заводы в центральном штате Чхаттисгарх сталкиваются с отключениями продолжительностью от 10 до 12 часов в сутки, из-за чего сокращают объемы выпуска продукции. Генеральный секретарь Ассоциации мини-заводов Чхаттисгарха Маниш Дхуппад сообщил Bloomberg о таких последствиях для предприятий. Отключения также повышают энергетические расходы заводов, которым приходится переходить на генераторы с более дорогим топливом.

Перебои ощущают и домохозяйства. В некоторых деревнях штата Уттар-Прадеш, самого населенного штата Индии с более чем 240 млн жителей, отключения электричества длятся до семи часов в день.

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