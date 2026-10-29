В Украине 30 октября вновь будут действовать графики отключения электричества

В пятницу, 30 октября, в ряде областей Украины будут проводиться почасовые отключения электроэнергии.

Ограничения для бытовых потребителей могут охватывать от 1,5 до 2,5 очередей.

По сообщению «Укрэнерго», графики будут действовать с 06:00 до 23:59. В этот же период для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник: «Укрэнерго»

В Конотопе сложная ситуация с электроснабжением, но информацию об отсутствии газа опровергли.

Конотоп пятый день без света после российских ударов, существует угроза дефицита дизельного топлива.

Правительство поручило Министерству энергетики и «Укрэнерго» восстановить электроснабжение в Конотопе в Сумской области. Город уже пятые сутки остается без света. Соответствующее поручение дал премьер-министр Сергей Корецкий.

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