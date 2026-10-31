Правительство Великобритании 21 октября одобрило разработку газового месторождения Jackdaw в Северном море. Месторождение расположено примерно в 240 км к востоку от шотландского Абердина и принадлежит Adura — совместному предприятию Shell и Equinor. Как сообщает OilPrice, решение приняли после нескольких лет юридических споров и политической неопределенности.

Судебное разбирательство и новое согласование

Британские власти впервые одобрили проект в 2022 году, однако его оспорили в Сессионном суде Шотландии в Эдинбурге. Судья постановил, что операторы должны учесть в оценке воздействия на окружающую среду выбросы углерода от сжигания добытых нефти и газа. После этого экологическое согласование отозвали, а проект на несколько лет остался в неопределенном статусе.

Операторы Jackdaw подали новые заявки на экологическое согласование в этом году. Премьер-министр заявил, что разработка месторождения поможет сохранить сотни рабочих мест и обеспечит отопление для миллионов домохозяйств зимой. Сторонники проекта также считают, что собственная добыча газа может уменьшить зависимость страны от импорта.

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Споры о рабочих местах и климате

По словам министра энергетики Миатты Фанбулле, Jackdaw создаст 27 рабочих мест и сохранит еще 273. Adura заказала исследование, согласно оценке которого отказ от Jackdaw и других разработок в Северном море может обойтись британской экономике почти в 10,8 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

Экологическая группа Uplift утверждает, что месторождение будет покрывать около 2% спроса Великобритании на газ в течение примерно десяти лет. В то же время правительственные оценки предполагают, что на пике добычи Jackdaw может увеличить внутреннюю добычу газа примерно на 6%. Представители Uplift подчеркивают, что эти показатели не устранят общее сокращение занятости в нефтегазовом секторе Северного моря.

Решение по значительно более крупному нефтяному месторождению Rosebank еще не принято. В середине октября источники сообщили The Guardian, что Фанбулле склоняется к отказу в согласовании Rosebank. По ее словам, Jackdaw является газовым проектом для внутреннего рынка, тогда как Rosebank преимущественно ориентирован на экспорт нефти, поэтому каждую заявку следует оценивать отдельно с учетом климатических обязательств страны.

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