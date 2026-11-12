Видео: Российский удар по подстанции «Укрэнерго» оставил воронку размером с дом

После очередной атаки РФ на одну из подстанций «Укрэнерго» образовалась огромная воронка, сопоставимая по размеру с жилым домом.

В компании сообщили, что в этом году Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре, применяя реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

Повторные атаки часто повреждают оборудование ещё до завершения ремонтных работ.

Защитные сооружения помогают уменьшить масштабы разрушений, однако не способны полностью уберечь оборудование от обстрелов.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-5206.mp4

Ремонтные бригады работают круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия и угрозу повторных ударов, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Источник: «Укрэнерго»

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

Читай нас в