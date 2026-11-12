Видео: Российский удар по подстанции «Укрэнерго» оставил воронку размером с дом
После очередной атаки РФ на одну из подстанций «Укрэнерго» образовалась огромная воронка, сопоставимая по размеру с жилым домом.
В компании сообщили, что в этом году Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре, применяя реактивные беспилотники и баллистические ракеты.
Повторные атаки часто повреждают оборудование ещё до завершения ремонтных работ.
Защитные сооружения помогают уменьшить масштабы разрушений, однако не способны полностью уберечь оборудование от обстрелов.
Ремонтные бригады работают круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия и угрозу повторных ударов, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Источник: «Укрэнерго»
9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.
Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.