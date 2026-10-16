Видео: В Киеве и десяти областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением

В пятницу, 16 октября, из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроэнергии. Перебои зафиксированы в Киеве и Киевской, Волынской, Одесской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге, посвященном оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 16 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Заместитель министра рассказал, что ночью и утром Россия атаковала ряд энергетических объектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровенской областях

Некрасов добавил, что в результате непогоды без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В Минэнерго сообщили, что 16 октября вследствие сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

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В Минэнерго призвали потребителей экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинская энергосистема не имеет возможности передавать электроэнергию по сетям. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроснабжения потребителей:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).

Источник: МИНЭНЕРГО

В Киеве энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением после массированной российской атаки. В четверг, 15 октября, в столице вновь начали действовать графики отключения света.

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

В результате российской атаки часть Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

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