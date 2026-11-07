Видео: Зеленский заявил, что Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет

Президент Владимир Зеленский сообщил 7 ноября, что в настоящее время объемы выработки электроэнергии в Украине превышают внутреннее потребление. В то же время из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре возникает значительный дефицит электроэнергии.

«На сегодняшний день Украина вырабатывает больше, чем потребляет, но именно из-за российских ударов по распределительным станциям и по нашим сетям, к сожалению, наблюдаются очень значительные дефициты в Киеве и других северных, восточных и центральных регионах Украины. Мы увеличиваем количество бригад для ремонтов и поставляем все необходимое оборудование», — сказал Зеленский.

По его словам, в субботу проводилось много координационных мероприятий по восстановлению после российских ударов.

Президент констатировал, что российская баллистическая операция против Украины продолжается, и заявил, что, к сожалению, из-за нехватки систем «Патриот» наносится существенный ущерб энергетике и логистике.

«Был доклад руководителя агентства восстановления Ивана Федорова из Днепровщины — он сейчас находится там, в регионе — о последствиях российских ударов, о времени, необходимом для восстановления. Днепр, Кривой Рог и другие наши города и села Днепровщины. Продолжаются работы в Киевской и Житомирской областях, в наших общинах, которые важны для передачи электроэнергии от генерации в города», — сказал он.

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Зеленский сообщил, что отдельно обсуждался вопрос логистики.

Он также напомнил, что россияне наносят удары по мостам через Днепр, от Киева до Запорожья.

По ключевому энергообъекту россияне нанесли удар корейской баллистической ракетой — Зеленский.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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