Добыча газа в Норвегии в сентябре упала на 12,6% — OilPrice

В Норвегии добыча природного газа в сентябре составила в среднем 298,4 млн стандартных кубометров в сутки, что на 12,6% меньше, чем в августе. Предварительные данные Норвежского офшорного директората приводит OilPrice.

Совокупная добыча углеводородов в стране в течение месяца составила около 3,77 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это на 10,4% ниже августовского уровня и на 4% меньше прогноза директората.

Добыча газа ниже прогноза

По сравнению с августом суточная добыча газа сократилась на 43,2 млн кубометров — с примерно 341,6 млн кубометров. Сентябрьский результат также оказался на 6,7% ниже прогноза Норвежского офшорного директората, который ожидал 319,9 млн кубометров в сутки.

Продажи газа в сентябре составили около 9 млрд кубометров против 10,6 млрд кубометров месяцем ранее. В то же время добыча газа была на 5,1% выше, чем в сентябре 2025 года.

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Снижение совпало с завершающей стадией ежегодного сезона технического обслуживания морской инфраструктуры. В конце августа оператор газопроводов Gassco предупреждал, что плановые работы могут временно сократить экспортные мощности примерно на 20%. По данным прозрачности Gassco, ожидаемое совокупное сокращение мощностей на газовых месторождениях и перерабатывающих объектах могло достигать около 71 млн кубометров в сутки.

Сократилась и добыча нефти

Добыча сырой нефти в сентябре составила в среднем 1,73 млн баррелей в сутки. Это на 145 тыс. баррелей, или 7,7%, меньше по сравнению с августом и на 8,4% меньше в годовом выражении. В то же время показатель на 0,7% превысил месячный прогноз директората.

Совокупная добыча жидких углеводородов, включая нефть, газовый конденсат и сжиженные углеводороды, снизилась на 168 тыс. баррелей в сутки — до около 1,9 млн баррелей. За первые девять месяцев 2026 года совокупная добыча углеводородов Норвегии достигла примерно 181,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

1 октября Gassco сообщила о завершении основных плановых ремонтных работ. В то же время на эксплуатируемом Shell месторождении Ormen Lange продолжалась продленная остановка, которая, как ожидается, будет сокращать поставки газа примерно на 7,9 млн кубометров в сутки до 1 февраля 2027 года.

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