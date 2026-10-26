В Саудовской Аравии добыча сырой нефти в сентябре выросла на 12,2% по сравнению с августом — до 8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на данные Al Rajhi Capital Research, приведенные TradeArabia.

Восстановление экспорта

Весной и в начале лета добыча находилась на низком уровне: все производители стран Персидского залива сокращали ее из-за трудностей с транспортировкой нефтяных грузов через Ормузский пролив. Позднее Саудовская Аравия нарастила перевалку нефти с судна на судно за пределами пролива и переориентировала большую часть экспорта через порт Янбу на Красном море.

В сентябре работу трубопровода Восток—Запад и отгрузки в Янбу временно приостановили на две недели после атак на трубопровод 10 сентября. Несмотря на это, добыча выросла: королевство начало перевозить нефть через Ормузский пролив и перегружать прошедшие через него грузы на другие суда в Оманском заливе.

Показатели экономики

В конце сентября цена нефти Brent составляла 103,5 доллара за баррель. Эта цена вместе с увеличением объемов добычи повысила нефтяные доходы Саудовской Аравии, отмечает издание.

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В то же время улучшились и отдельные ненефтяные показатели. Потребительские расходы в августе выросли на 6,4% в годовом выражении, а индекс менеджеров по закупкам в сентябре достиг наивысшего значения с февраля — до начала ближневосточного конфликта, который повлиял на нефтедобычу и экономические прогнозы региона.

Экономическая ситуация в стране остается неоднородной. По данным Генерального управления статистики Саудовской Аравии, товарный экспорт в августе 2026 года снизился на 11,5% по сравнению с августом 2025 года, а экспорт нефти — на 12,5%.

Во втором квартале 2026 года реальный ВВП страны сократился на 4,7% в годовом выражении из-за падения нефтяной деятельности на 24,8%. Ненефтяная и государственная деятельность выросли на 0,9% каждая. С сезонной корректировкой реальный ВВП уменьшился на 4,8% по сравнению с первым кварталом, а нефтяная деятельность — на 21,6%.

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