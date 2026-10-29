Во Вьетнаме крупнейшая горнодобывающая компания Vinacomin планирует сохранять добычу угля на уровне 40 млн метрических тонн ежегодно до 2030 года. Такой объем должен обеспечить внутренний спрос, прежде всего потребности производства электроэнергии, сообщает Channel NewsAsia.

Проекты в провинции Куангнинь

По данным Вьетнамского информационного агентства, для поддержания запланированного уровня добычи Vinacomin будет развивать 18 горнодобывающих проектов в северной провинции Куангнинь.

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Компания также планирует ежегодно импортировать от 10 млн до 20 млн тонн угля, чтобы удовлетворить спрос. Уголь остается ключевым топливом для тепловых электростанций Вьетнама и важен для целей энергетической безопасности страны.

Поставки для тепловой генерации

Vinacomin заявила, что достаточные поставки угля для тепловых электростанций имеют ключевое значение для работы энергосистемы и защиты национальной энергетической безопасности. Компания входит в список предприятий, которые останутся в стопроцентной государственной собственности как минимум до 2030 года.

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