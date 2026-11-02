Оператор Monsoon Wind планирует увеличить мощность ветрового проекта в провинции Секонг на юге Лаоса на 1000 МВт. Компания также работает над тем, чтобы часть дополнительной электроэнергии использовалась внутри страны, сообщает Taipei Times.

Мощность Monsoon Wind Power Project составляет 600 МВт. В его состав входят 133 турбины, построенные китайской государственной компанией. Проект начал работать в августе прошлого года, а вырабатываемая на нем электроэнергия передается отдельными линиями исключительно в национальную энергосеть Вьетнама.

Крупнейший ветропарк региона

Проект стоимостью 700 млн долларов США занимает территорию, сопоставимую с площадью Сингапура. Это первый трансграничный ветровой проект в Азии и крупнейшая ветровая электростанция Юго-Восточной Азии. Объект принадлежит консорциуму, который возглавляет тайская сторона.

Вьетнам, одна из наиболее быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии, уже импортировал из Лаоса гидроэлектроэнергию. Эксперты отмечают, что экономические условия все больше благоприятствуют развитию ветровой генерации. В Лаосе работают 90 гидроэлектростанций, а оптимальных площадок для таких объектов в стране и соседних государствах осталось немного.

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Поставки для Вьетнама

По оценке управляющего директора Indochina Energy Partners Томаса Якобсена, государственная энергетическая компания Electricity Vietnam платит Monsoon около 6 центов США за киловатт-час. Это на 2–4 цента меньше тарифа, по которому Вьетнам покупает ветровую электроэнергию местного производства.

В 2023 году Вьетнам пережил серьезные отключения электроэнергии из-за засухи, сократившей производство гидроэнергии. В сентябре правительство страны также предупредило о риске дефицита электроэнергии со следующего года из-за задержек с запланированными энергетическими проектами и роста спроса. Представитель National Power Transmission Corporation Нинь Суан Хьеп заявил, что к 2030 году импорт из Лаоса будет составлять почти 10% общей установленной мощности Вьетнама.

Для жителей деревень рядом с турбинами проект обеспечил новые дороги, лучший доступ к чистой воде и медицинской помощи. В то же время жители сообщили, что во время сильных штормов все еще сталкиваются с перебоями электроснабжения из-за устаревшей инфраструктуры Лаоса и долгов государственной энергетической компании.

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