В Западной Австралии начали консультации по стандарту безопасности для подключаемых солнечных панелей и аккумуляторов. Штат готовится первым среди штатов и территорий Австралии отменить запрет на такие системы, известные как балконная солнечная энергетика, сообщает ABC News.

Стандарт безопасности для подключаемых систем

Стандарт безопасности, по которому проводятся консультации, должен определить, как избежать перегрузки электрических цепей панелями и батареями. Такие устройства подключают к обычной розетке, а вырабатываемая панелями электроэнергия через инвертор поступает в домашнюю сеть и компенсирует часть электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Для установки системы, по данным издания, электрик не нужен.

Министр энергетики и декарбонизации Западной Австралии Эмбер-Джейд Сандерсон заявила, что преимущества доступной солнечной энергии долгое время были недоступны людям, которые не владеют крышей своего жилья. В сентябре министры энергетики Австралии договорились изучить возможность безопасного распространения таких систем по всей стране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экономия для арендаторов и жителей квартир

Системы могут быть полезны арендаторам, у которых нет стимула тратить тысячи долларов на стационарные панели на крыше арендованного жилья, а также жителям квартир с балконом или другим солнечным местом. Арендаторы смогут забрать оборудование с собой после переезда.

Правительство штата оценивает, что типичная подключаемая солнечная система может экономить домохозяйству около 240 долларов в год, а вместе с батареей — до 500 долларов. Отраслевые эксперты оценивают срок окупаемости таких систем в четыре—десять лет. Властям штата также предстоит привлечь арендодателей и органы управления многоквартирными домами, чтобы разрешить устанавливать оборудование на балконах или во дворах.

Балконные солнечные системы уже используют миллионы домохозяйств в Европе и Великобритании. В Германии, по оценкам, такие установки есть примерно у каждого десятого домохозяйства.

Читай нас в