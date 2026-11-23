Недостроенные объекты защиты энергетической инфраструктуры в Киевской области до сих пор не переданы Государственному агентству по восстановлению.

В настоящее время ведется работа с Киевской областной военной администрацией по вопросу передачи объектов.

По словам главы Агентства восстановления Ивана Федорова, для начала работ КОВА должна провести сверку остатков, оформить акты фактического состояния строительства и передать необходимую документацию. Только после этого агентство сможет привлечь новых подрядчиков.

Готовность различных объектов составляет от 25% до 85%. Сооружения с готовностью около 80% планируют достроить за три недели, а те, что выполнены лишь на 20–25%, — примерно за четыре месяца. Средний срок строительства защитных сооружений подстанций напряжением 110–150 кВ составляет шесть месяцев.

Федоров отказался называть ответственных за провал строительства, отметив, что имеет собственное понимание ситуации, но не считает правильным комментировать это публично.

Источник: Экономическая правда.

Предприниматель Владислав Соколов, фигурирующий в скандале вокруг строительства оборонительных сооружений на энергообъектах Киевской области, впервые публично отреагировал на критику в связи с роскошными апартаментами в Днепре и живым крокодилом в террариуме. Он объяснил происхождение своего имущества, опроверг связь состояния с государственными контрактами и выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Киевской ОГА, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника.

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