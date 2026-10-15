Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, уменьшились на 11,12 млн баррелей, по оценке Американского института нефти (API). Об этом сообщает OilPrice. Неделей ранее API оценивал сокращение запасов в 2,09 млн баррелей.

Коммерческие запасы и стратегический резерв

За последние 26 недель коммерческие запасы нефти, без учета Стратегического нефтяного резерва США (SPR), сократились более чем на 51 млн баррелей. В то же время, по данным API, запасы сырой нефти в США приблизительно соответствуют показателю начала года. Издание связывает это, в частности, с предыдущим высвобождением нефти из стратегического резерва.

В течение недели до 9 октября нефть из SPR не высвобождалась для пополнения коммерческих запасов. Объем резерва составлял 283 млн баррелей, что на 431 млн баррелей меньше его максимальной вместимости. По распространенной оценке, операционный минимум запасов в SPR составляет от 250 млн до 300 млн баррелей: ниже этого уровня могут возникать трудности с эффективной перекачкой и переработкой нефти.

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Добыча и запасы нефтепродуктов

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября, выросла до 13,979 млн баррелей в сутки против 13,955 млн баррелей в сутки неделей ранее. Это на 350 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

Запасы бензина за неделю до 7 октября увеличились на 1,1 млн баррелей, тогда как неделей ранее они сократились на 1,37 млн баррелей. По последним данным Управления энергетической информации США, перед этим отчетным периодом запасы бензина были на 6% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года.

Запасы дистиллятов уменьшились на 1,5 млн баррелей после роста на 461 тыс. баррелей неделей ранее. Перед отчетным периодом их уровень был на 12% ниже среднего пятилетнего показателя. Запасы нефти в Кушинге, пункте поставки для фьючерсов WTI, выросли на 1,823 млн баррелей после прироста на 866 тыс. баррелей на предыдущей неделе.

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