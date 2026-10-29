Администрация Трампа окончательно утвердила федеральное правило, согласно которому менеджеры аптечных льгот (PBM) будут обязаны раскрывать работодателям информацию обо всех видах получаемого вознаграждения. Новые требования вступят в силу 1 июля 2027 года, сообщает STAT News.

Какие данные будут раскрывать PBM

PBM, которые управляют расходами на рецептурные лекарства для работодателей и работников, должны будут сообщать своим клиентам о платежах и компенсациях от производителей лекарств, консалтинговых компаний и других структур. В перечень сведений войдут ребейты от производителей препаратов, практика ценообразования со спредом, а также финансовые связи с брокерами и консультантами, которые могут создавать конфликты интересов.

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Ожидаемый масштаб действия правила

По оценкам федеральных чиновников, новое правило будет распространяться на более чем 70 менеджеров аптечных льгот и 130 тысяч работодателей. Чиновники ожидают, что благодаря более низким расходам на лекарства это требование позволит экономить более 800 миллионов долларов ежегодно.

Представители PBM и лоббисты ранее предупреждали, что могут оспорить в суде предложение администрации Трампа.

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