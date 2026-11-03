Акции датской биотехнологической компании Genmab почти удвоились за последние три месяца после успешных результатов поздних стадий испытаний трех препаратов против рака. На прошлой неделе котировки компании выросли на 48%, в том числе на 29% за одну торговую сессию после публикации данных об экспериментальном препарате петосемтамаб. Об этом сообщает CNBC.

Результаты исследований

28 октября Genmab заявила, что комбинация петосемтамаба с препаратом Keytruda компании Merck снизила риск смерти на 50% по сравнению с применением только Keytruda в исследовании III фазы среди пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. Комбинация также существенно повысила частоту ответа на лечение, а новых сигналов безопасности, по данным Genmab, не выявили.

Генеральный директор Genmab Ян ван де Винкель назвал эти результаты началом «совершенно новой эры» для компании. В то же время он не стал прогнозировать, сохранятся ли данные о выживаемости после получения полного массива результатов, поскольку он еще не опубликован.

Несколькими днями ранее компания сообщила, что препарат Rina-S в исследовании III фазы при раке яичников снизил риск прогрессирования болезни или смерти на 71%, а риск смерти — на 57% по сравнению с химиотерапией. Еще один результат касался Epkinly, который Genmab разрабатывает совместно с AbbVie: в сочетании со стандартной химиотерапией он снизил риск прогрессирования болезни или смерти на 51% у пациентов с ранее не леченной диффузной В-крупноклеточной лимфомой.

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Ставка на собственные препараты

Ранее значительную часть доходов Genmab составляли роялти за препараты, в разработке которых она участвовала, в частности Darzalex компании Johnson & Johnson и Kesimpta компании Novartis. По словам ван де Винкеля, Johnson & Johnson ожидает в этом году продажи Darzalex на уровне от 16,5 млрд до 16,9 млрд долларов, а Genmab получает роялти до 20%.

Теперь компания стремится оставлять за собой большую долю доходов от лекарств, которые разрабатывает. Genmab полностью владеет петосемтамабом и Rina-S: первый препарат она получила после приобретения Merus за 8 млрд долларов в 2025 году, второй — после покупки ProfoundBio за 1,8 млрд долларов в 2024 году. Для финансирования сделки с Merus компания заняла 5,5 млрд долларов.

Сейчас Genmab проводит 15 исследований III фазы по трем ведущим препаратам. Компания также расширяет коммерческое присутствие в Европе и США и планирует, чтобы к 2030-м годам ее препараты, в которых она имеет контрольную долю прав, охватили около 500 тыс. пациентов против менее чем 30 тыс. сейчас.

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